Colpo nell’abitazione prese le armi I ladri fuggono con la cassaforte

PALESTRO (Pavia)Non solo un fucile da caccia, ma anche una pistola. È il bottino di un furto in abitazione, finito certo nelle mani sbagliate, andando a incrementare l’arsenale illecito della criminalità. Ilè stato scoperto nella serata di domenica, verso le 21, quando i proprietari sono rientrati a Palestro dopo essere stati fuori casa per tutta la giornata, già dal mattino. In vicolo Giardinotto sono quindi stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale stazione, che hanno effettuato il sopralluogo. Accertata l’effrazione della porta finestra della sala da pranzo, dalla quale gli ignotisi sono introdotti. Contrariamente ad altri recenti precedenti episodi, non sono spariti soldi o gioielli d’oro, anche se c’è il dubbio che i malviventi non conoscessero il contenuto di quello che hanno portato via.