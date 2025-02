Terzotemponapoli.com - Collina: “Perugia-Juve? Che ricordi”

: “? Che”“Le condizioni del campo non erano poi così brutte”. Pierluigi, uno degli arbitri più importanti di sempre e attuale presidente della commissione arbitrale della Fifa, a pochi giorni dal suo 65° compleanno si racconta in un’intervista a Repubblica. Di seguito gli stralci più interessanti.Ha mai avuto la tentazione di lasciare il campo per degli insulti?“No, mai. Ma hanno provato a farmi lasciare il campo. Anzi: a farmi smettere di arbitrare perché avevo perso tutti i capelli. Quando a 24 anni ho sofferto di alopecia totale, nel giro di due settimane ho perso tutte le forme pilifere e solo perché ero “bravino” ho continuato. I vertici arbitrali mi fermarono per 3 mesi. Poi mi fecero un test: mi mandarono ad arbitrare una partita a Latina, uno stadio caldo, per vedere che effetto facessi alle persone.