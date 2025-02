Ilnapolista.it - Collina: «Ho suggerito il one shot per i rigori, come accade dopo i supplementari»

Il presidente della Commissione arbitrale Fifa Pierluigiha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato delle assegnazioni dei fuorigioco e ha proposto una soluzione per idurante i match.: «Hoil oneper i»A tanti non piacciono i gol annullati per un centimetro di fuorigioco visto con il microscopio della telecamera.«L’accuratezza però è sempre un vantaggio. Poi potremmo dire: due centimetri sono così determinanti? A 40 metri dalla porta forse no, magari in area di rigore lo diventano. Mettere una soglia? Bisogna sempre cercare di capire se la soluzione risolve il problema, o se ne crea un altro magari peggiore. E poi: fino a quanto i centimetri non sono rilevanti? Due, cinque, dieci? Oggi grazie alla tecnologia del fuorigioco, cosìnel gol-non gol, abbiamo una certezza quasi assoluta».