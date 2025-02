Ilfattoquotidiano.it - Collina e il retroscena sull’alopecia: “I vertici dell’Associazione arbitri mi fermarono 3 mesi”

L’alopecia è una malattia che affligge tantissime persone in tutto il mondo, ma quando a soffrirne sono i bambini, l’impatto psicologico può essere tremendo. Pierluigi, ex arbitro internazionale, sa bene quali sono le difficoltà che riguardano la perdita improvvisa dei capelli e si è sempre schierato in prima linea per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla discriminazione subita da chi ha a che fare con questa condizione.Appena 24enne,ha sviluppato un’alopecia totale che, nel giro di poche settimane, lo ha privato di tutti i capelli e peli del corpo. Un cambiamento così radicale che, oltre all’aspetto fisico, ha avuto ripercussioni anche sulla sua carriera arbitrale: “Idell’Aia – racconta in una intervista a Repubblica – miper 3per valutare l’effetto che avrei potuto suscitare nel pubblico.