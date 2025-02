Ilrestodelcarlino.it - Coldiretti a Bazzano in assemblea

Primo incontro oggi alle 17 all’Hotel alla Rocca diper la serie di assemblee territoriali fra i soci e i dirigenti diBologna, che dopo Valsamoggia, in otto appuntamenti, farà tappa a Imola, Medicina, Altedo, San Giovanni in Persiceto, Loiano e Vergato per poi concludersi a Budrio. Tanti i temi che verranno affrontati dall’organizzazione presieduta da Valentina Borghi e diretta da Marco Allaria Olivieri. Dalle azioni messe in atto per la difesa del reddito delle imprese, le proposte sulla politica agricola comune, ai bandi regionali per gli investimenti, le protezioni dai rischi e la lotta alla fauna selvatica invasiva.