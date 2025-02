Dayitalianews.com - Coinvolto in un frontale, scappa dopo lo schianto: è caccia al pirata della strada in provincia di Latina

A Fondi è in corso un’indagine per identificare il conducente di una Audi A3 che,un violento scontrocon un’altra auto dello stesso modello, è fuggito abbandonando il mezzo in città. L’incidente è avvenuto sabato scorso, intorno alle 17:10, all’altezza dell’incrocio tra lale per Lenola e via Ponte Gagliardo, un punto nevralgicoviabilità locale.L’incidente e la fuga del conducenteLe prime ricostruzioniPolizia Locale di Fondi, coordinata dal comandante Giuseppe Acquaro, indicano che entrambe le Audi A3 coinvolte viaggiavano in direzioni opposte, passando con il semaforo verde. L’impatto è stato violento, provocando il ferimento di una donna che viaggiava insieme al marito. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio, dove le è stata assegnata una prognosi di quattro giorni.