Club Brugge-Atalanta | le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei play-off di Champions League 2024/2025. I bergamaschi vogliono confermarsi tra le prime otto, ma prima c’è l’ostacolo belga da non sottovalutare.si giocherà mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 18.45 presso lo Jan Breydelstadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI belgi hanno chiuso il girone unico di Champions al 24esimo posto, l’ultimo disponibile per accedere ai play-off. Una qualificazione arrivata soltanto grazie alla migliore differenza reti rispetto alla Dinamo Zagabria. Ad ogni modo, la squadra di Hayen, che nel proprio campionato è seconda a sei punti dalla vetta, non va sottovalutata avendo fermato avversario di calibro superiore come la Juventus.Ben altro il cammino continentale della Dea, che ha chiuso il girone di Champions al nono posto ad un solo punto dalle prime otto che disputano direttamente gli ottavi di finale.