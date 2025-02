Sololaroma.it - Club Brugge-Atalanta, il pronostico: occhio alla Combo con il multigol

Le grandi stelle ritornano a calcare il palcoscenico europeo, questa volta per passare i play off e conquistare di conseguenza un posto tra le migliori sedici che poi andranno a giocarsi gli ottavi di finale. Il 12 febbraio, a partire dalle ore 18:45, andrà in scena la gara tra, match delicatissimo e che vede due squadre in un momento di forma diverso e che si sono qualificate a questa fase rispettivamente da 24ª e da 9ª in classifica. La gara di ritorno tra le due squadre si terrà il 18 febbraio alle ore 21:00., come arrivano le due squadre al matchIl, per una serie di eventi, è riuscito a qualificarsi nei play-off di Champions League, nonostante la clamorosa sconfitta contro il Manchester City. La formazione belga infatti si è ritrovata a superare la Dinamo Zagabria in classifica soltanto per la differenza reti.