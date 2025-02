Bolognatoday.it - Club 11:11: nuova apertura a Bologna

Leggi su Bolognatoday.it

Ilnasce come un punto di riferimento unico per chi desidera esplorare e vivere l’arte e il benessere in modo autentico, offrendo un ambiente inclusivo e stimolante. Il nome 11:11 richiama il potente simbolismo legato al numero, associato spesso alla sincronicità, alla crescita personale e.