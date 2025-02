Quotidiano.net - Claudio Descalzi di Eni: Europa in crisi energetica, serve complementarità tra nucleare e rinnovabili

Sul fronte dell'energia e dei suoi prezzi, "il problema dell'non è certo Trump. I problemi dell'sono insiti nell'. quando c'è unaè già troppo tardi: non si riesce a cambiare una parabola dell'in cui, negli ultimi venti anni, sono state fatte scelte monodimensionali". Lo ha detto, intervenendo a un incontro del Qn a Ravenna, l'amministratore delegato di Eni,. Come potenza economica, ha osservato, "nel 2000 l'era pari agli Stati Uniti, ora la Cina ci ha superato. L'ha un problema molto importante, non abbiamo energia: non so come l'possa reagire, i dazi pesano ma i problemi dell'sono intrinseci". Sul fronte dell'energia "in Cina per ilci mettono 7 anni a farlo, in10 anni. È sbagliato mettere lein alternativa al gas.