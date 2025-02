Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali 24 giornata serie A 2024 – 2025: Incredibile quanto succede a Milano

24">24A.. Gridano allo scandalo a Firenze e non hanno tutti i torti. Disastro arbitri. Dopo i due incredibili calci di rigore negati al Napoli da Fabbri in quel di Roma la settimana scorsa,di tutto e di più alla 24ma. Dopo i due incredibili rigori negati al Napoli in quel di Roma, persino le rimesse da fondo si trasformano in corner.Ne combinano di ogni dove Abisso e La Penna. Penalizzate il Como, il Torino, il Venezia e la Fiorentina. Ma nelladei disastriè soprattutto penalizzato il Napoli,giornali e tivvù, in alta. Fosse successo al Napoli di segnare un gol su un corner inesistente, con il pallone di circa mezzo metro oltre la linea di fondo, sai che musica mediatica si sarebbe sentita dalle parti die Torino.