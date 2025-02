.com - Clara inaugura la farmacia dell’amore a Sanremo

In occasione della sua partecipazione in gara al 75° Festival dicon “Febbre”,il pop up la “”, situato in Corso Augusto Mombello 54, uno spazio d’incontro, un posto sicuro dove si alterneranno diverse attività dedicate all’amore per se stessi, alla conoscenza di sé e a momenti di svago più leggeri e divertenti.«è una vetrina per noi artisti e penso che come personaggio pubblico io abbia la possibilità di veicolare messaggi importanti. Per me è fondamentale curare la salute mentale, in molti momenti della mia vita avrei voluto un luogo sicuro per parlarne e in altri ho avuto invece la fortuna di potermi affidare a qualcuno. Per questoper me era molto importante trattare questo tema sia in modo serio ma anche tramite modalità più leggere, mantenendo la positività e allegria che si respira durante il Festival.