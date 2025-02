Rompipallone.it - Clamoroso Inter: rescinde il contratto e torna in nerazzurro, che danno per le casse societarie

in casa: il giocatoreilin, cheper le.Scesa in campo ieri sera, l’ta alla vittoria contro la Fiorentina. Dopo la sconfitta dell’andata per 3-0, rimediata appena quattro giorni prima, i nerazzurri hanno ottenuto un successo – molto discusso a causa di vari errori arbitrali – di misura per 2-1. A sbloccare la partita per la Beneamata, è stato un autogol di Pongracic propiziato da un duello con Lautaro Martinez su calcio d’angolo. Prima della ripresa, è arrivato il gol di Mandragora che ha trasformato un calcio di rigore causato da un tocco di mano di Darmian.Nella ripresa, invece, ha decidere la gara è stato Arnautovic, poi uscito anzitempo a causa di un fastidio muscolare. Archiviato il successo, per l’è tempo di pensare alla prossima gara contro la Juventus ma oggi è arrivata un’ufficialità a sorpresa: la rescissione deldi Valentin Carboni con l’Olympique Marsiglia e dunque il suo conseguente ritorno a Milano.