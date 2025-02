Laspunta.it - Cisterna tutto pronto per il Carnevale, al via sabato

E’ stato ultimato il programma degli eventi del “Cisternese 2025”: il cartellone è ricco di appuntamenti che prenderanno il via il 15 febbraio per concludersi martedì 4 marzo. Si cominciamattina alle 10 con una serie di letture dipresso la Biblioteca comunale mentre domenica 16 febbraio, dalle ore 14:30 alle 18 Corso della Repubblica sarà teatro per la prima sfilata dei carri organizzata dall’associazione “Amici in festa”. Domenica 23 febbraio invece, alle ore 17, la sala polivalente della Biblioteca comunale ospiterà “Hansia e Gretel”, uno spettacolo di animazione teatrale per famiglie a cura di MOB. E ancora domenica 2 marzo, dalle ore 15.30 alle 18 il programma prevede la sfilata in maschera della “Banda musicale Città di” lungo Corso della Repubblica oltre a spettacoli di giocoleria itineranti a cura di Fire Animations e laboratori creativi a cura di Mondo Disabili Future che saranno ospitati presso i portici di Corso della Repubblica 186.