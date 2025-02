Laspunta.it - Cisterna Lady torna alla vittoria. Sconfitto il Pontinia

al successo il, le lupe si prendono il derby pontino superando 6-3 il Futsal, una doppia gioia per la compagine del patron Squicquaro, che con i tre punti riad occupare la posizione che merita in classica, valida per l’ingressofase finale dei playoff promozione.PRIMO TEMPOParziale giocato in perfetto equilibrio tra le due squadre in campo che nelle fasi iniziali si studiano senza premere troppo sull’acceleratore, poi lo spunto di Piersimoni, permette alle lupe di sbloccare il risultato e portarsi avanti 1-0. Le ragazze di mister Stredini allentano la morsa e le avversarie ne approfittano inserendosi facilmente negli spazi giusti trovando prima il pareggio con Roma e poi il momentaneo vantaggio con il gol di Fagiolo. Equilibrio ristabilito dal bomber che non ti aspetti, Ribeiro in gol, grazie ad un pallonetto millimetrico che si insacca sotto l’incrocio della porta avversaria.