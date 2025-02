Laspunta.it - Cisterna aderisce alla dichiarazione di “fraternità umana”, promossa da Anci e Fratelli Tutti

Il Comune diha sottoscritto l’adesionesullae alle iniziative promosse in collaborazione trae Fondazione, intesa nata per sostenere la diffusione della cultura della collaborazione e dell’integrazione digli attori pubblici – tra i quali i Comuni – che compongono l’ecosistema istituzionale, in un contesto di leale collaborazione interistituzionale a tutela del bene comune.Nello specifico l’amministrazione con questo atto si impegna a portare avanti i principi dell’iniziativa della Fondazione, che nel giugno 2023 ha organizzato il primo Incontro Mondiale sulla– World Meeting on Human Fraternity. iniziative il cui obiettivo è tradurre i principi dinella quotidianità dell’azione amministrativa, sociale e politica, affinché lapossa alimentare le comunità, sia nel metodo, sia nei contenuti e nelle scelte di governo.