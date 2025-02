Lanazione.it - Cinque pullman già in partenza

La spedizione dei mille. La tifoseria aquilotta è pronta a muoversi in massa, sabato prossimo, alla volta di Modena per sostenere le Aquile nel match contro i canarini. Sono giàallestiti dai supporter bianchi, ma il numero è destinato ad aumentare se gli organizzatori avranno la disponibilità di altri mezzi dalle compagnie di trasporto. Due iallestiti dal gruppo Belini Frizzanti, già completati, altrettanti quelli predisposti dal gruppo Bullone e Curva Ferrovia. Un altroè in allestimento da parte del ‘Cavatorti’ di Migliarina, con prenotazioni al bar La Lory o al 331/6816201. Il grosso dei tifosi si muoverà con mezzi privati. I supporter residenti in provincia della Spezia potranno assistere al match solo nel settore ospiti dello stadio ‘Braglia’, ovviamente se muniti di tessera del tifoso.