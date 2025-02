Romadailynews.it - Cina: stimolera’ turismo senior con servizi ferroviari piu’ specializzati

Laoggi ha presentato un piano d’azione per espandere e migliorare iper ila favore dei cittadini anziani, nel suo ultimo tentativo di creare esperienze di viaggioinclusive e piacevoli per questa fascia. L’iniziativa, presentata congiuntamente dal ministero del Commercio e da altre otto agenzie governative e imprese statali, mira ad arricchire il mercato del, a promuovere il consumo die a soddisfare la crescente domanda di opzioni di viaggio a misura di anziano. Parte dell’iniziativa comprendera’ la raccolta di input da parte del pubblico per identificare la domanda diper ildei cittadini anziani, come parte degli sforzi per introdurre vari tipi di prodotti di viaggio personalizzati. Saranno adottate misure per migliorare i treni in modo da renderliagevoli per la fascia anziana, ecologici e confortevoli, misure che saranno sostenute anche dal programma cinese di aggiornamento delle attrezzature su larga scala e di trade-in di beni di consumo, oltre a misure per sviluppare itinerari di viaggio e prodotti a tema su misura per gli anziani.