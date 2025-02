Romadailynews.it - Cina: “Ne Zha 2” potrebbe diventare film d’animazione con maggior incasso di sempre

La piattaforma cinese di biglietteria Maoyan ha nuovamente rivisto le sue previsioni per “Ne Zha 2”, prevedendo che il blockbuster animato raggiungera’ 14,25 miliardi di yuan (circa 1,99 miliardi di dollari) di guadagni totali in. La nuova stima, annunciata ieri sera, posizionerebbe ilcinese come la pellicolacon ii incassi nella storia del box office globale e lo collocherebbe potenzialmente tra i primi settecon ii incassi di tutti i tempi in tutte le categorie a livello globale. La revisione delle proiezioni e’ arrivata solo un giorno dopo che Maoyan aveva alzato le sue previsioni di incassi nazionali per ila oltre 12 miliardi di yuan – rispetto alla stima di 10,8 miliardi di yuan del 6 febbraio. Essendo la prima uscita cinese che dovrebbe superare la soglia dei 10 miliardi di yuan, ilrappresenta una pietra miliare per il cinema cinese.