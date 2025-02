Romadailynews.it - Cina: Megafactory di batterie Tesla a Shanghai avvia produzione

La nuovadella casa automobilistica statunitense, dedicata alladelle suead accumulo di energia, note come Megapack, hato laoggi, segnando una significativa espansione della presenza dell’azienda in. Con una capacita’ produttiva annuale iniziale di 10.000 unita’, pari a circa 40 gigawattora di accumulo di energia, questae’ destinata a contribuire in modo significativo agli obiettivi globali diin materia di accumulo di energia. L’azienda prevede un aumento del 50% su base annua delle applicazioni di accumulo di energia nel 2025. Su una superficie di circa 200.000 metri quadrati, il nuovo stabilimento dirappresenta un investimento totale di circa 1,45 miliardi di yuan (circa 202 milioni di dollari), secondo l’amministrazione della Zona pilota di libero scambio dell’area speciale Lin-gang della), dove si trova la struttura di