La citta’ tecnologica orientale cinese di Hangzhou, sede del colosso dell’e-commerce Alibaba e della stella nascente dell’intelligenza artificiale DeepSeek, ha annunciato una serie diper elevare ulteriormente il suo status di hub didi alto livello. Lemirano a potenziare le piattaforme didi alto livello, a promuovere il trasferimento e l’applicazione della tecnologia e a rafforzare il ruolo delle imprese come principali motori dell’tecnologica, ha dichiarato Lou Xiuhua, a capo dell’ufficio municipale per la scienza e la tecnologia, durante una conferenza stampa. Tra lec’e’ un piano di partenariato che incoraggia la collaborazione tra piattaforme ditecnologica, universita’, imprese e catene industriali. La citta’ accelerera’ la costruzione di strutture e progetti fondamentali come modelli su larga scala e infrastrutture di potenza di calcolo.