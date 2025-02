Romadailynews.it - Cina: celebrazioni per Festa delle lanterne

Una foto aerea, scattata da un drone, mostrapersone che si godono un evento di arte popolare per celebrare ladi Zhuanglang a Pingliang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 9 febbraio 2025. In tutto il Paese si stanno svolgendo diverse attivita’ per celebrare l’imminente, che quest’anno cadra’ domani 12 febbraio. Degli artisti popolari si esibiscono in uno spettacolo della danza del drago durante un evento per celebrare ladella contea di Deqing a Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 9 febbraio 2025. In tutto il Paese si stanno svolgendo diverse attivita’ per celebrare l’imminente, che quest’anno cadra’ domani 12 febbraio.persone leggono degli indovinelli durante un evento per celebrare ladel distretto di Xihu a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 11 febbraio 2025.