Romadailynews.it - Cina: allenatore squadra nazionale, Paese e’ ancora giovane in sci alpino

Domenica si e’ conclusa la gara di scidella nona edizione dei Giochi asiatici invernali. Nella gara di slalom maschile, il campionecinese Liu Xiaochen si e’ classificato al settimo posto, segnando il miglior risultato della. Tuttavia, Piers Adrian Iliffe, capodellacinese di sci, ha riferito a Xinhua che gli ci vorra’ molto tempo per portare gli sciatori cinesi al livello mondiale. Iliffe ha allenato laitaliana in sei Olimpiadi invernali e in 13 edizioni dei Campionati mondiali.L’italiano ha assunto la guida dellacinese dopo Pechino 2022. A Harbin, Liu Xiaochen, Chao Xinbo, Sun Xinmiao e Li Jinyang si sono classificati rispettivamente al settimo, nono, tredicesimo e quindicesimo posto nello slalom maschile, mentre Ni Yueming si e’ classificata ottava e Zhang Guiyuan ha ottenuto il dodicesimo posto nella gara femminile.