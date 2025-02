Formiche.net - Cina, AI e transizione energetica. Italia e Francia serrano i ranghi

Leggi su Formiche.net

L’Europa serra iper rispondere alla sfida della, a cominciare dalle auto elettriche, per arrivare all’Intelligenza Artificiale. A Parigi, teatro in questi giorni, del summit globale dedicato proprio alle tecnologie di ultima frontiera, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha incontrato il suo omonimo, responsabile dell’Industria e dell’Energia della, Marc Ferracci. Si tratta del sesto faccia a faccia tra i due ministri in pochi mesi, a conferma di una collaborazione sempre più stretta trasu dossier strategici per il futuro dell’industria europea che, sul versante delle quattro ruote, è minacciata dall’avanzata dei costruttori cinesi. Sinergia che troverà conferma anche nella prossima riunionesui temi industriali nell’ambito del Trattato del Quirinale, che si terrà a Parigi, dopo quella che si tenne a Roma nel marzo del 2023.