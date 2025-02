Screenworld.it - Cillian Murphy nel cast della serie di Harry Potter? Forse, ma non nel ruolo che vorreste

Da quando HBO ha annunciato una nuovatv basata sulla saga di, i fan hanno iniziato a sognare iling ideale. Tra i nomi più desiderati c’è quello di, premiato agli Oscar per il suo talento e conosciuto per ruoli intensi come quello di Oppenheimer. Le voci di corridoio suggeriscono chepotrebbe entrare nel, ma non neldel famigerato Voldemort, come molti avevano ipotizzato. Al contrario, l’attore potrebbe interpretare il professor Quirinus Raptor, il timido e misterioso docente di Difesa contro le Arti Oscure nella Pietra Filosofale.Raptor è un personaggio chiave nella saga. Dietro la sua apparenza fragile e insicura si nasconde un alleato di Voldemort, che lo trasforma in un Horcrux temporaneo, controllandolo direttamente. Se la voce, rivelata in anteprima dallo scooper Daniel Ritchman (che solitamente non sbaglia un colpo) si rivelasse vera, la scelta di un attore del calibro dipotrebbe aggiungere una profondità inaspettata a questo