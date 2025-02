Oasport.it - Ciclismo su pista, un’Italia rinnovata agli Europei. Senza Ganna e Milan, ma con tanti giovani ambiziosi

Inizia la stagione delsu, parte un nuovo quadriennio che ovviamente culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Diverse le squadre che andranno a rivoluzionarsi, tra queste non manca quella italiana che per glidi Zolder, che scatteranno domani in terra belga, ha rinnovato e non poco il suo team.Non saranno al via, concentrandosi sulla stagione su strada, diverse delle stelle tricolori: da Filippoa Jonathan, passando per Simone Consonni, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Non mancheranno però alcuni pezzi da novanta: ovviamente non si può partire dall’oro di Parigi nella madison, la coppia formata da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, mentre il veterano della squadra sarà Elia Viviani, ad uno degli ultimi appuntamenti della carriera nei velodromi.