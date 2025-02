Sport.quotidiano.net - Ciclismo, già 130 gli iscritti al Gran Premio Giuliano Baronti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cerbaia di Lamporecchio (Pistoia), 11 febbraio 2025 – Venti giorni all’apertura della stagione juniores e già 130 i corridoriprovenienti da varie regioni per il 3°, la gara nazionale in programma domenica 2 marzo a Cerbaia di Lamporecchio, su di un percorso inedito ed esigente. Il Team Franco Ballerini società organizzatrice presieduta da Franco Miniati, e la nota azienda Neri Industria Alimentare di Alessio e Stefano, sono attivamente impegnate per preparare un’altra giornata didecon una serie di iniziative ed uno spiegamento di mezzi notevole. Il tutto per ricordare la figura indimenticabile dititolare della Neri Sottoli, che alha dato tantissimo e che troppo presto ha lasciato i suoi cari e le tantissime persone che lo conoscevano e lo stimavano.