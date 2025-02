Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Del Medico brilla in Portogallo

Firenze, 11 febbraio 2025 - Il pietrasantino di Crociale Fabio Delha iniziatontemente in, la stagione ciclistica 2025 su pista. Per il Campione del mondo e italiano juniores dello scorso anno, era il debutto nella categoria superiore (elite e under 23). Il versiliese si è comportato bene ottenendo piazzamentinti che hanno soddisfatto lo staff della Nazionale azzurra. Reduce dal debutto portoghese Delè stato premiato al monastero di Santa Lucia alla Castellina poco sopra Sesto Fiorentino, sede del Centro Spirituale del, in occasione del raduno annuale del Club GlorieToscano del quale è presidente l’ex campione toscano Roberto Poggiali. A consegnare il riconoscimento al giovane del Velo Club Empoli, è stato tra gli applausi il presidente del Comitato Regionale Toscana diLuca Menichetti.