Lanazione.it - Cianci e Curcio ci sono e brillano. Bene i “nuovi“

VANNUCCHI 6: incolpevole sulla rete dell’Arezzo, nel secondo tempo si fa trovare pronto nell’unico pericolo creato dai toscani CASASOLA 6.5: l’impegno non difetta all’argentino che corona la serata con il prezioso assist per la rete diLOIACONO 6.5: prestazione positiva, sempre tempestivo negli interventi CAPUANO 6.5: il capitano orchestra la retroguardia rossoverde con la consueta sicurezza TITO 5.5: in ritardo su Pattarello che sblocca il risultato in favore degli ospiti, soffre i movimenti dell’attaccante avversario CORRADINI 6.5: si impegna molto e il suo apporto è assai prezioso DE BOER 6.5: l’olandese è sempre nel vivo dell’azione dando consistenza alla mediana. Ammonito VALLOCCHIA 6.5: arte dall’inizio e si fa apprezzare per grinta e determinazione (dal 14’ st BRIGNOLA 6: positivo l’esordio per il duttile attaccante arrivato nel mercato invernale)7: torna a comporre il tridente d’attacco rossoverde e impreziosisce la sua prestazione con il gol del 3 a 1 (dal 32’ st ALOI 6: entranel finale, garantendo continuità) CICERELLI 8: colpisce ancora con freddezza e precisione, firmando una doppietta fulminante che ribalta lo svantaggio iniziale.