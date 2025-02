Ilfattoquotidiano.it - “Ci è stato chiesto di ridurre il tasso di bellezza del cantante, sarebbe scorretto verso gli altri”: la beauty routine di Brunori a Sanremo 2025 è un cult

Prendersi poco sul serio, che grande qualità. Attitudine rara che Dario, in arteSas, ha. Non da ora, è giusto dirlo. Non è una posa a uso e consumo dei fan del Festival di, dove ilè in gara.è uno che ha girato l’Italia per davvero, quando ancora si facevano i live nei locali, esisteva il cosiddetto indie e non c’era bisogno di noleggiare un palazzetto o peggio, un San Siro e riempirlo di amici e accreditati.Si suonava, mille date e tanto cuore. Così Sas (giusto per non ripetere sempre) s’è fatto un pubblico grande, affezionato e sì, oggi i grandi spazi li può riempire per davvero. Durante le sue serate, chi c’è cantava e si divertiva, perché lui intrattiene con finezza di spirito. Così fa nei live e così fa ora che si trova a.Gira per esempio questo video nel quale lo truccano: “Come ti dicevo, mi raccomando, cerchiamo di detruccare.