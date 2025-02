Calcionews24.com - Christillin sullo Scudetto: «Quelle due squadre sono abbastanza favorite, ma occhio anche…»

Leggi su Calcionews24.com

Evelinaha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra la lottae la Nazionale. Ecco l’intervista targata JuventusNews24 Evelinain esclusiva per Juventusnews24 ha voluto rilasciare qualche dichiarazione trae Nazionale. Ha parlato di lotta: per lei è una corsa a due o può rientrare in gara l’Atalanta? «in due che chiaramente