Internews24.com - Christillin speranzosa per Juve Inter: «I bianconeri se la possono giocare, niente è scritto! Sulla lotta scudetto penso questo»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper: le parole della giornalista sportiva sul momento della squadra bianconeravistata in esclusiva dantusNews24, la giornalista Evelinaha analizzato il momento deii quali domenica sfideranno l’in campionato.ATTESA DAL DOPPIO CONFRONTO COL PSV, CON IN MEZZO IL DERBY D’ITALIA CON L’. COSA ASPETTARSI? – «Bisogna pensare di essere capaci di poter portare a casa il risultato. L’ha avuto qualche battuta di arresto e ce la possiamo. Ha una chiara superiorità rispetto allantus, si è vista in campo, maè già. Spero di vedere in ogni partita la voglia di vincere e reagire, che fin qui si è vista poco. Ma se si mette in campo quel qualcosa in più. Perché poi i giocatori sono validi e abbiamo un buon allenatore».