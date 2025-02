Juventusnews24.com - Christillin rimanda Thiago Motta: «Non sono contenta, ma ci vuole tempo. A me stupisce una cosa di lui»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: «Non, ma.». Il commento in esclusiva a Juventusnews24.comEvelina, in esclusiva su Juventusnews24, ha parlato del momento dei bianconeri ed in particolare su– «Sicuramente ci si aspettava qualin più, ma non gli do la croce addosso, cidei tempi canonici che vanno rispettati. A me, ma saranno i suoi modi di affrontare sfide, per questi cambi continui che fa, questo vortice di giocatori che vanno in campo. Qualche volta è difficile capirlo, peròun’attendista, nonma aspetto ancora e poi i conti li facciamo a maggio. Ciancora una Coppa Italia da poter vincere e la Champions, in cui andare avanti il più possibile, e il campionato per entrare nelle prime quattro.