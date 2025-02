Thesocialpost.it - Choc nel mondo dello sport: addio al famoso calciatore, aveva soltanto 26 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Devonte Aransibia è deceduto all’età di 26. La triste notizia è stata diffusa dalla sua famiglia, che non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte. La perdita dell’exdel Norwich City ha colto di sorpresa ex compagni di squadra e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. La sua carriera era iniziata nelle giovanili dei canarini e nel 2019fatto tappa al Kingstonian, un club non professionistico, prima di indossare altre sette maglie e trasferirsi infine al Chesham nel 2024.A seguito della sua prematura scomparsa, la famiglia di Aransibia ha aperto una pagina GoFundMe. Il messaggio che accompagna la raccolta fondi è particolarmente toccante: “Con grande tristezza ci uniamo per celebrare la vita di Dev, un compagno affettuoso, un padre dedicato, un figlio amato e un caro amico per tanti.