Dayitalianews.com - Choc alla Fiera delle armi di Verona: bambini con fucili e mitragliatrici in mano sotto gli occhi degli adulti

Leggi su Dayitalianews.com

Diverse ong hanno denunciato quanto successo, che si è svolta dall’8 al 10 febbraio, dove diversie adolescenti hanno potuto prendere inpistole,. Scene inquietanti che disturbano e che preoccupano e che sono state segnalate via social da diversi attivisti, come la ong Mediterranea Saving Humans e altre associazioni come Osservatorio Migranti, Laboratorio Autogestito Paratod’s e Circolo Pink Lgbte.La denunciaong: “Un circo dell’orrido”“Un circo dell’orrido” – così hanno definito gli attivisti ladi, dove si sono viste famiglie con, anche molto piccoli, imbracciaree mirare l’obiettivo, in barba al tanto sbandierato codice etico che impedisce ai minori di toccare le