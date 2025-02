Torinotoday.it - Chieri, il bus si guasta e resta fermo in mezzo alla strada: traffico in tilt per quaranta minuti

Leggi su Torinotoday.it

, nella mattinata di oggi, martedì 11 febbraio 2025, ilha subito degli intensi rallentamenti in via Cesare Battisti. Qui, intorno alle 10, un pullman della linea 30 ha subito un guasto mentre viaggiava in direzione di Torino. Ilè rimastoincarreggiata.