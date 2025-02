.com - Chiaravalle / La propriocettività negli sport individuali e di squadra: settore giovanile

Leggi su .com

Una giornata di formazione completamente gratuita per tutti gli appassionati, tecnici eivi ideata da OPES Marche e sigillata dalla Federazione di Atletica Leggera con il patrocinio del Comune di. Iniziativa all’insegna dei Fondamenti di neurofisiologia e percezione corporea con annesse attività pratiche. Formatore della serata, Massimo Pistoni, 11 febbraio 2025 – Un’iniziativa interessante sotto tanti punti di vista quella promossa dal Comune di, un connubio perfetto trae formazione.Venerdì 11 aprile ore 17,30 presso il parco dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini in via Paganini numero 5 (in caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’adiacente palestra), ci sarà l’incontro dal titolo “Lae di