Chiara Ferragni, "litigio brusco e molto forte" con Giovanni Tronchetti Provera? Il retroscena

L’ultimo anno è stato piuttosto complicato per l’influencer e imprenditrice digitale, che dopo aver fatto i conti con il caso del Pandoro Gate, ha dovuto affrontare la separazione da Fedez e far fronte ai numerosi gossip usciti nell’ultimo periodo relativi ai tradimenti di lui con Angelica Montini e a quelli di lei con Achille Lauro.Ad averle permesso di ritrovare un po’ di serenità però è stato, con il quale fa coppia fissa ormai da alcuni mesi. Proprionell’ultimo periodo ha deciso di sbottonarsi in merito alla sua relazione con l’imprenditore, rivelando di aver finalmente trovato la felicità accanto al nuovo compagno:Ho una relazione. Sonofelice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così.