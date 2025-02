Chiara Ferragni la famiglia di Giovanni non sarebbe felice di questa storia | le ultime indiscrezioni

Leggi su Dailynews24.it

LatraTronchetti Provera sta attraversando un momento delicato, alimentato dalle perplessità delladell’imprenditore. Nonostante l’apparente serenità della coppia, conche in un’intervista in Spagna ha dito di essereaccanto a, laTronchetti Provera sembra non vedere di buon occhiorelazione. LE.L'articolo, ladinondi: le