Chi sono Noa e Mira Awad le cantanti israeliana e palestinese ospiti a Sanremo 2025

ChiNoa e, leUn bel messaggio di pace alla prima serata del Festival di. La cantanteNoa si esibisce sul palco dell’Ariston insieme alla collega, per lanciare un messaggio di speranza e contro la guerra, che ormai da mesi si è riaccesa in maniera preoccupante in Medio Oriente. Le due artiste si esibiscono sulle note di Imagine di John Lennon. Ma chi? Ecco tutte le informazioni.Chi è NoaNoa torna al Festival dia 30 anni esatti dalla sua prima partecipazione, nel 1995, come ospite internazionale. Ha invece gareggiato nel 2006 (con Carlo Fava e i Solis String Quartet), vincendo il Premio della Critica. Nel 2007 ha ricevuto l’onorificenza come Cavaliere della Repubblica Italiana e successivamente quella di Commendatore della Repubblica Italiana.