Chi sono Jody Cecchetto e Mattia Stanga, i conduttori sul palco di Piazza Colombo a Sanremo 2025

Chi, isuldiAnche quest’anno, al Festival di, ci sarà ildi, sul quale ogni sera si esibirà all’aperto un grande nome della musica italiana. Il Festival dunque non si limita alla gara in corso all’Ariston, ma si allarga anche fuori dal teatro, per permettere a tutta la città di vivere serate di grande musica. I cantanti che si esibiscono asuldiRaf nella prima sera dell’11 febbraio, Big Mama nella serata del mercoledì, Ermal Meta il 13 febbraio, Benji & Fede venerdì e infine sabato Tedua. Alla conduzione di queste serate troviamo la coppia.Si tratta di due ragazzi molto popolari e seguitissimi sui social, che hanno condotto negli anni scorsi il Prima Festival.