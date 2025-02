Lettera43.it - Chi sono i Rockin’1000, la più numerosa rock band del mondo

Si chiamanoe gli spettatori della prima serata di Sanremo 2025 li hanno visti all’opera a metà serata, quando al Teatro Ariston ha fatto il suo ingresso Jovanotti. Il rapper è partito dalla strada con i tamburi della, che lo hanno accompagnato fino alla porta. Lo stesso Jovanotti ha raccontato: «Vengono da tutto il, è incredibile, c’era anche una signora di 70 anni. La musica è una passione di tutti, che ci lega e che unisce tutti. Pensa a quanti vanno a lavorare e poi la sera vanno a suonare. Oggi hanno oltre 100 mila iscritti e quest’anno compiono 10 anni».ChiNato nel 2014 in Italia come tributo ai Foo Fighters, il progettoha portato alla creazione della più grandedi sempre, numericamente parlando. È formata da musicisti volontari, professionisti e non, provenienti da tutto il