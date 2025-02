Tpi.it - Chi sono i Modà, il gruppo in gara al Festival di Sanremo 2025

Chi, ilinaldiuno dei gruppi più amati dal grande pubblico per la loro voce e la quantità di tormentoni che hanno creato. Attivi dal 2002, la band è formata da Francesco Kekko Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella, Claudio Dirani. Tornano sul palco dell’Ariston acon Non ti dimentico. Scopriamo insieme la loro carriera.Dopo aver pubblicato tre album di discreto successo e aver partecipato con il brano Riesci a innamorarmi aldi2005, nel 2011 la band sale alla ribalta con l’album Viva i romantici, che vende oltre 450.000 copie in Italia trascinata dai singoli di successo La notte,già solo e Come un pittore, quest’ultimo in duetto con Pau Donés dei Jarabedepalo.Nello stesso anno ipartecipano aldi2011 con il brano Arriverà, in duetto con Emma, e arrivano al secondo posto nella competizione.