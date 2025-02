Liberoquotidiano.it - "Chi mi ha imposto Ema Stokholma": Sanremo 2025, la bomba di Luca Barbarossa

Saranno protagonisti anche loro di, anche se "esterni" e con l'obbligo, comunicato dagli organizzatori del Festival, di non far parlare i cantanti in gara. Ma come ogni anno, anche il Social Club di Radio 2 Rai si prepara a respirare appieno la "follia-Ariston". E, che del Festival è un veterano ma che ora è pure apprezzato conduttore radiofonico, si dimostra già on fire. L'autore di Roma spogliata condurrà l'irriverente spazio con la bella e brava Emae il comico "irregolare" Saverio Raimondo, rigorosamente in diretta. In collegamento c'è anche la giovane Brenda Lodigiani, presentata così dalla: "Brenda la potete sentire oggi dalle 12 alle 13.30 insieme a Tomaso Labate". "È l'unico programma che tu non fai, passa a trovarci ti prego", la punzecchia la Lodigiani, scherzando (ma non troppo) sulla onnipresenza in palinsesto della dj di origini francesi, al limite della sovraesposizione.