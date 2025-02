Oasport.it - Chi farà la combinata maschile dei Mondiali? Assente Odermatt, Austria al gran completo

Archiviata l’ineditafemminile a squadre (format che tra un annoil suo debutto anche ai Giochi Olimpici) con il trionfo della coppia statunitense composta da Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin, è già arrivato il momento di proiettarci alla prossima competizione dei Campionatidi sci alpino 2025. Domani a Saalbach si terrà laa coppie, con l’Italia che si affida a Dominik Paris e Alex Vinatzer per giocarsi una medaglia.Le altre tre coppie azzurre (Florian Schieder/Tobias Kastlunger, Mattia Casse/Stefano Gross e Christof Innerhofer/Filippo Della Vite) non sembrano infatti competitive per ambire alla zona podio, a meno di clamorosi colpi di scena. Il campo partenti si preannuncia di alto livello, con una decina di binomi in lizza per le medaglie iridate.