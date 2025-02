Quotidiano.net - Chi era Ezio Bosso, quella sera in cui incantò Sanremo

Roma, 11 febbraio 2025 – L’attesissima primata del Festival di2025 si aprirà con un omaggio al maestro, mancato nel 2020, a soli 40 anni, a causa di una sindrome autoimmune neuropatica. Il compositore e direttore d’orchestra si esibì al Teatro dell’Ariston nel 2016, quando già la malattia aveva in parte compromesso il suo fisico. Quell’anno il Festival era presentato da Carlo Conti, che ha voluto, in qualche modo, riavere il maestro sul palco. “Delle mie tre edizioni mi sono rimasti nel cuore dei momenti particolari: la presenza di Sammy Basso ed”, ha spiegato il direttore artistico in conferenza stampa. “Per questo inizierò la prima edizione con il brano del maestro”. L’orchestra sanremese eseguirà il brano ‘Following a bird’, lo stesso che il compositore portò sul palco nel 2016 e brano di apertura di ogni suo concerto ed esibizione.