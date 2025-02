Cultweb.it - Chi era Alex Benedetti il direttore di Virgin Radio, una vita da dj e poi la tragica morte

è stato un dj edi, emittente nazionale del gruppo Mediaset. Si è tolto laalle 13.00 di ieri, gettandosi nel vuoto, dal suo ufficio al sesto piano nel palazzo di via Turati, nel centro di Milano. Nato a Udine, disk jockey e speakerfonico di grande esperienza,era da sei anni alla guida delladove aveva iniziato a lavorare come programmatore musicale.Un primo piano di(fonte: Adn Kronos)La sua carriera nella musica inizia a soli 13 anni, nella celebre discoteca Mr. Charlie di Lignano Sabbiadoro, sul litorale friulano. Non comincia subito con i dischi, ma lavorando alle luci. Tanto basta, però, per farlo appassionare a quel mondo.Dopo il diploma a Portogruaro,affianca il lavoro ina quello nelle discoteche e nel 1994 entra a far parte del network diItalia come tecnico di regia e produzione.