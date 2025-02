Chi è Willie Peyote | età altezza peso nome vero e fidanzata

Leggi su Caffeinamagazine.it

è un rapper e cantautore italiano e il suod’arte unisce Wile E. Coyote con il, pianta allucinogena proveniente dall’America settentrionale.è invece un riferimento al suo, Guglielmo. Appassionato di musica fin da bambino – il padre era musicista –è la voce del gruppo Funk Shui Project, con cui, nel 2014, pubblica anche l’album omonimo Funk Shui Project.Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiChi è: anni,, come si chiama,e figli“Ho iniziato suonando il basso in una band punk rock, il rap mi ha folgorato solo durante gli ultimi anni delle superiori. All’inizio cercavo di mettere un po’ di rap nei miei pezzi suonati, e ora invece cerco di mettere la musica suonata nei miei pezzi rap“, ha detto il cantante in un’intervista.