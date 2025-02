Fanpage.it - Chi è Vittorio Garrone, imprenditore e compagno di Antonella Clerici

Leggi su Fanpage.it

genovese, dal 2016 è ildi. Per i due, che hanno figli da precedenti relazioni, il matrimonio non è in programma. Ecco come si sono conosciuti e cosa c'è da sapere sul conto del noto petroliere.