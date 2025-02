Tpi.it - Chi è Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici (co-conduttrice Sanremo 2025)

Chi è, ildi(co-). Marito, ex, fidanzato, figlia, vita privataChi è il-marito di? La notaè stata scelta da Carlo Conti per affiancarlo, insieme a Gerry Scotti, nella prima serata di, in programma l’11 febbraio. La regina del mezzogiorno è stata già più volte sul palco dell’Ariston, per cui per lei si tratta di un gradito ritorno. Ma chi è ildi? Si tratta di. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.Nel corso della sua vitaha avuto due mariti e poi l’amore conche le ha cambiato la vita. Si tratta di un noto imprenditore nato nel 1966 a Genova. Dopo la sua decisione di dire addio allo show che l’ha consacrata Regina del piccolo schermo nostrano, ossia La Prova del Cuoco,era rimasta per qualche tempo senza programmi da condurre.